شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة: خلق مجتمع عمرانى متكامل بأحدث التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، فى أول تصريح له، بعد توليه منصبه، إن الفترة المقبلة ستشهد مدينة سفنكس الجديدة نهضة عمرانية غير مسبوقة، وسيعمل على تحقيق مجتمعا عمرانيا متكاملا.

وأضاف سرور، لـ"الخليج 365" أن أولوياته فى الفترة المقبلة، هو العمل على أحداث جعل المدينة تواكب الحركة العمرانية المتطورة، الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى البنية التحتية، بحيث تخلق حالة من المنافسة الشديدة وبينها وبين المدن التى سبقتها فى هذا المجال، وخاصة أنها تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتتمتع بموقع عمرانى متميز وفريد .

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وأكد رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه سيعمل أيضا على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أوضاع الأراضى داخل المدينة، وإزالة كافة العقبات التى تواجه من يرغب الاستثمار فى المدينة.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد اصدر قرارًا وزاريًا بتولى المهندس خالد أحمد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة.