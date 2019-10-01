شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تهدى بورتريه للبابا تواضروس.. ويرد بلوحة للعائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى عمداء جامعة حلوان بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، بورتريه لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تكريما له على هامش زيارته لجامعة حلوان اليوم. وشكر قداسة البابا تواضروس طلاب الجامعة وعمداء الكليات، وقدم للجامعة هدية عبارة عن لوحة عن رحلة العائلة المقدسة، شاكرا لهم حفاوة الاستقبال اليوم. Advertisements صور.. بروتوكول تعاون بين الكنيسة وجامعة حلوان للخدمة المجتمعية وتطوير العشوائيات يذكر أن قداسة البابا رافقه فى زيارته لجامعة حلوان وفد كنسي يتكون: نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.

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