شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 طناً من الفسيخ "الفاسد" فى مخزن غير مرخص بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة أنها نجحت فى ضبط 20 طناً من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمى "به ديدان حية"، بأحد المخازن الكبرى غير المرخصة بمدينة إدكو، بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنها اليوم الثلاثاء قطاع الطب الوقائى ممثل فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت والمخازن الغذائية.

وأشار بيان إلى أن ذلك يأتى تزامناً مع ما تم رصده فى الآونة الأخيرة فى بعض المحافظات من وجود أسماك بورى نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد يؤدى تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائى خاصةً التسمم الممبارى (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.

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وأوضح الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة،أن الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي - الإدارة المركزية لشئون البيئة (الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وفروعها بالمحافظات) تكثف حملاتها الدورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين خاصةً خلال الفترة الحالية، لمنع تداول الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد "عيد" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيراً إلى تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الصدد أهابت وزارة الصحة بالمواطنين الامتناع نهائياً وفوراً عن تناول الفسيخ من أماكن مجهولة المصدر لما قد يمثله من خطورة شديدة نظراً لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل فى الجهاز التنفسى والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أكدت على توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممبارى (البتيوليزم)، والذى يستخدم فى حالات التسمم الغذائى بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، حيث يتم توفيره بالكامل بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن عدم توافر المصل فى المستشفيات ومراكز السموم الحكومية.