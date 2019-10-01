مصر للطيران تنظم جولة تعريفية وسياحية لكبرى وكلاء السفر والسياحة بالصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى بتنظيم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء شركات السفر والسياحة فى العاصمة الصينية بكين لزيارة معالم القاهرة والأقصر، فى زيارة تعريفية وترويجية للوقوف على حالة الاستعدادات والوقوف على كافة الإمكانات التى وفرتها الحكومة المصرية دعما للسياحة الوافدة لمصر والتى شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة السابقة، وذلك تنشيطا لحركة السياحة الوافدة من الشرق الأقصى.
كما تهدف الزيارة الوقوف على كافة جاهزية البنية السياحية المصرية من فنادق ومزارات لاستقبال القادمين من الشرق الأقصى عامتا والصين خاصة لقضاء موسم الشتاء بمصر، وقد اشرف على تنظيم الزيارة كمال رفعت مدير مكتب مصر للطيران ببكين.
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