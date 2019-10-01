أخبار مصر

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية وسياحية لكبرى وكلاء السفر والسياحة بالصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنظم جولة تعريفية وسياحية لكبرى وكلاء السفر والسياحة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى بتنظيم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء شركات السفر والسياحة فى العاصمة الصينية بكين لزيارة معالم القاهرة والأقصر، فى زيارة تعريفية وترويجية للوقوف على حالة الاستعدادات والوقوف على كافة الإمكانات التى وفرتها الحكومة المصرية دعما للسياحة الوافدة لمصر والتى شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة السابقة، وذلك تنشيطا لحركة السياحة الوافدة من الشرق الأقصى.

 

كما تهدف الزيارة الوقوف على كافة جاهزية البنية السياحية المصرية من فنادق ومزارات لاستقبال القادمين من الشرق الأقصى عامتا والصين خاصة لقضاء موسم الشتاء بمصر، وقد اشرف على تنظيم الزيارة كمال رفعت مدير مكتب مصر للطيران ببكين.

102019116554262-3a56b279-e59d-491f-8da1-0682a60d261a

 

102019116554262-7cab07b7-948b-45a4-9d17-3f4211769739

 

Advertisements
102019116554262-8b2470c4-c387-448d-82ad-0cf3f2ab422f

 

102019116554278-9b6a1da6-17a9-467f-a187-f482f74ff286

 

102019116554278-9b907371-b84f-48ad-9063-d3cba33cdc92

 

102019116554278-28fa6dc3-8092-4c42-ad32-43dfc66576a9

 

102019116554278-998ae30d-fb78-4cc0-9c9e-3ac2eb61e686

 

102019116554278-c5befb07-ba81-4607-ba13-84a457ba8682
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تنظم جولة تعريفية وسياحية لكبرى وكلاء السفر والسياحة بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا