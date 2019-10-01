شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء فى الأشعة التداخلية وجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الطبى العالمى، الخبير الفرنسى الدكتور رينيه شابوه، خبير الأشعة التداخلية، وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين، والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة، والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى، يوم 26 أكتوبر 2019، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.

كما يستضيف الخبير السويدى الدكتور تيت ماتيسون، خبير جراحة المخ والأعصاب، خبير جراحات أورام المخ وأورام قاعدة الجمجمة، وأورام العصب السمعى والجسم الصنوبرى، وجراحات آلام العصب الخامس، فى الفترة من ( 26 - 31) أكتوبر 2019، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م).