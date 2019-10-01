شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتك".. فيديو لوزارة التضامن يدعو لتطوير دور المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى فيديو عن تطوير دور المسنين ورعاية كبار السن تحت عنوان "بيتك"، احتفالا باليوم العالمى للمسنين، والذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام، مؤكدة أن التركيبة السكانية شهدت تغييرا فى العقود الأخيرة، وأن الزيادة بأعداد كبار السن تؤكد الحاجة إلى المزيد من الاهتمام للاحتياجات والتحديات الخاصة بهم، مع توفير الضمانات الخدمية والرعاية اللازمة التى من شأنها دعم استثمار جهودهم وطاقاتهم المهنية والعملية بما يخدم المجتمع، مع الأخذ بالتجارب الدولية فى هذا المجال.

وكانت الوزارة قد أكدت الاهتمام بمظلة الحماية لكبار السن فمن خلال برنامج كرامة الذى يستهدف توفير حياة كريمة للمسنين غير القادرين على العمل ويقدر عدد المستفيدين من الدعم النقدى المقدم به 44 ألفا و673 مسنا، وذلك منذ بدء البرنامج عام 2015 ويبلغ قيمة الدعم 450 جنيها شهرياً ومن خلال برنامج الضمان الاجتماعى يقدر عدد المستفيدين عن عام 2017/2018 منه 199 ألفا و995 مسنا، بإجمالى 852 مليونا و381 ألف جنيه.