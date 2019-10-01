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تعليم الجيزة تحقق فى تداول صورة لأطفال يفترشون الأرض بمدرسة فى الدقى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أنه تم تكليف لجنتين من المتابعة للتحقيق فيما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى لأطفال يفترشون الأرض بمدرسة فى الدقى، مؤكدا أن ما نشر لا أساس له من الصحة.

 

وأضاف وكيل المديرية أن الطلاب يدرسون بصورة طبيعية فى الفصول والمدرسة، وأى مشكلة تظهر يتم التعامل معها بشكل فورى من خلال حلول واقعية وفقا للإمكانيات المتاحة.

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورة لأطفال يجلسون على قطعة سجاد فى الأرض، مما إثار غضب البعض.

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وانطلقت الدراسة فى الصفوف الأولى 11 سبتمبر الماضى و21 لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

 

 

 

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