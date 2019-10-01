شكرا لقرائتكم خبر عن "القضاء الأعلى " يقدم بالتهنئة للقضاة بمناسبة العام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس المجلس رئيس محكمة النقض أثناء انعقادة اليوم بالتهنئة لرجال القضاء والنيابة العامة ببداية العام القضائي الجديد.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام و خدمات رجال القضاء ، أن المجلس تمنى للقضاة التوفيق، مطالبا إياهم بالعمل الجاد لتحقيق العدالة الناجزة من أجل شعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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ويبدأ اليوم الأول من أكتوبر العام القضائى الجديد 2019 - 2020 ، حيث تنفذ الحركة القضائية الجديدة والتى اعتمدها القضاء الأعلى على مدار الشهرين الماضيين بأجزائها الثلاثة، والتى تتضمن ترقيات القضاة وتنقلاتهم سواء فى المحاكم نفسها، أو التنقلات بين المحاكم والنيابة العامة، فضلا عن الجزء الأخير المتعلق بحركة النيابة العامة والتى يصدرها النائب العام.