شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تخصيص 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والأماكن الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف وفى إطار مبادرة (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم تخصيص 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والأماكن الأولى بالرعاية، بتمويل ذاتى من وزارة الأوقاف كمرحلة أولى.

وأكدت الأوقاف، على أن الأوقاف لن تتدخل بأى شكل فى إدارة هذه المدارس، إنما تتم إدارتها إدارة كاملة بمعرفة وزارة التربية والتعليم وفق منظومة التعليم الحديثة، وسيتم إطلاق مسمى (مدارس الأوقاف) على هذه المدارس، تأكيدًا على دور الوقف فى خدمة المجتمع، وتعظيمًا لشأن الوقف، وتشجيعًا له في خدمة المجتمع.





