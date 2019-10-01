أخبار مصر | إحالة قوانين للجان النوعية ورسالة للسيسي.. أبرز ما حدث بالجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة قوانين للجان النوعية ورسالة للسيسي.. أبرز ما حدث بالجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أول جلسة عامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بدور الانعقاد الأخير للمجلس، اتخاذ العديد من القرارات أهمها رفض رفع الحصانة عن النائب محمد مسعود والنائبة رانيا السادات، وكذلك إحالة 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية والدستورية، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي أمينا عامًا للبرلمان، وتوجيه رئيس البرلمان والأعضاء رسائل دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الدولة.

رسالة رئيس البرلمان للقوات المسلحة والشرطة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا المجلس بصفته الممثل للشعب والمعبر عنه يقدر بكثير من الإعزاز والتقدير الدور الوطني لرجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة الأبطال، الذين ما تأخروا يومًا عن الوطن وحفظه وحمايته بأمانة وإخلاص، وأنهم حائط الصد وعمود الخيمة في هذا الوطن عندما تشتد حوله الأخطار.

وأضاف عبد العال، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتحسن في تصنيف مصر الائتماني ومؤشرات جاذبية الاستثمار خلفه برنامج اقتصادى طموح كان المواطن المصري صاحب البطولة فيه، متابعا:"كان لهذا البرنامج طبيعة حتمية وضرورية وهذا هو قدرنا الذي تحملناه بمنتهى الوعي والفهم لنصل بإذن الله إلى استعادة المكانة اللائقة بنا اقتصاديًا وسياسيًا بما يحقق أمال وطموحات أبناء هذا الشعب العظيم في تنمية مستدامة مأمولة بشكل يراعي أيضًا العدالة الاجتماعية ويحافظ على الفئات الأقل دخلًا".

رسالة قوية للرئيس

كما قال الدكتور علي عبد العال، إن الجلسة اليوم هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وأضاف "عبد العال"، أن هذا رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، وتابع: "نهدف لحملة وطنية لدعم القيادة السياسية"، موجهًا رسالة للرئيس قائلا: "نحن معك ووراءك داعمين وأرواحنا على أكفنا دفاعا عن الوطن الغالي".

المجلس ساهم في تحقيق آمال الشعب

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان ساهم في تحقيق آمال الشعب الذي أولى المجلس ثقته وطموحاته.

وقال عبدالعال:"أعاهدكم وشعب مصر وقياداتها أن تكون هذه القاعة منبرا حرا للجميع أغلبية وأقلية ومستقلين وساحة رحبة للرأي والرأي الاخر طالما كان مصلحة الشعب هو الهدف والغاية"، وتابع:"يوجد بالمنطقة حولنا منازعات في جميع الخطوط والاتجاهات واستقرار أمن الوطن مستهدف ولكن طالما كانت الجبهة الداخلية موحدة وواعية بالأخطار المحيطة بها فلا خوف من الأخطار".

مواجهة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى التكاتف

وأشار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى إن مواجهة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف حول الوطن بشكل صادق ويمكن الاختلاف في التفاصيل ولا يمكن الاختلاف على الوطن وسلامه وأمنه القومي.

وقال عبدالعال، إن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرًا شخصيًا يهدر الوقت والجهد وإنما تحاور موضوعي ليقال أن المجلس نجح وليس الاغلبية والأقلية".

غضب من البرلمان حيال الحكومة

وسادت حالة من التحفظ من قبل أعضاء مجلس النواب، على أداء الحكومة، حيث انتقد الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان التباطؤ الذي يظهر على أداء عمل بعض الوزارات، مما يؤثر على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس البرلمان، إن المجلس لن يسمح لأحد بتصدير مشاكل للرئيس، وتابع: "سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدًا عن هذه القاعة".

إحالة 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

كما أحال الدكتور علي عبد العال، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 486 بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد)، الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع في 5 مايو 2019 بين مصر والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في أغسطس 2018، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية ـ من الفقرة واحد ـ من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في 16 يونيو 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المُدخلة على بروتوكول «كيوتو» الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

الرئيس رفع الكثير من المظالم عن كاهل المواطنين

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفع الكثير من المظالم عن كاهل المواطنين عندما بادر بالتدخل لحل مشاكل التموين.

وأضاف عبدالعال، أن الرئيس دائمًا همه الأول هو المواطن المصري، مؤكدًا أن مصالح الشعب وآماله وآلامه دائما تعيش مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أنه يعمل ليل ونهار من أجل مصلحة المواطن والجميع يشاهد أنه لم يجتمع رئيس دولة فى العالم مثلما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع معاونيه ومع المحافظين والوزراء وكل ما يهمه فى ذلك مصالح المواطنين.

مصر بحاجة إلى حكومة " تطبطب" على المواطن

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الأجهزة التنفيذية في مصر خلال المرحلة في حاجة إلي مراجعة دقيقة على مستوى الوزراء والمحافظين، حيث العديد منهم لم يقوموا بدورهم المنوط بهم حتى الآن، وهذا أمر غير مقبول في ظل العمل والبناء الذي يتم في مصر خلال المرحلة الأخيرة.

وأضاف حسب الله، أن الحكومة لابد أن تضع المواطن المصري في اعتبارها، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى حكومة " تطبطب" على المواطن ومجلس يثور لانتزاع حقوقه وهذا منهج لا بد أن يكون قائما بدور الانعقاد الخامس الذي انطلقت فعاليات اليوم الثلاثاء، مشيرا إلي أن المواطن المصري لا بد أن ينعم بالإًصلاح الاقتصادي، ولفت إلى أن الشعب المصري استطاع أن يفرز الجيد من الردئ، بشكل واضح خلال الفترة الماضية، في مواجهة أعداء البلاد الذين حاولوا التشكيك في مؤسسات وجهات الدولة، التي لا مجال للتشكيك فيها، متابعا، أن جيش مصر شهد له رب الكون، وأثبت أنه جيش وطنى "معجون بتراب الوطن"، مؤكدًا ان الشعب لم ينصاع وراء أى مدعى أو مستهدف للوطن، بل بالعكس أثبت بفطنته ثقته في القيادة السياسية والجيش المصرى، وذلك بخروجه يوم الجمعة الماضية.

وأشار إلى أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى في 30 يوليو، في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، إنجاز كبير لا يقارن بأى إنجاز، حيث حمى الشعب ضد جماعة كانت تريد أن تحولنا لضيوف على أرض الوطن.

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البرلمان الذي يمثل الشعب يعي جيدًا المؤامرات وحرب الجيل الرابع

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، إن البرلمان أنجز كم قوانين غير مسبوقة عددًا وكمًا وكيفًا فى تلك الفترة الفارقة من تاريخ مصر.

وأضاف أبو شقة، أنه فى هذه الجلسة التاريخية يوجه الأعضاء فيها رسالة فى الداخل والخارج، أن هذا البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى ويعى جيدًا المؤامرات وحرب الجيل الرابع الذى تتعرض له الدولة المصرية، التى تستهدف إسقاط الدول، وتصدر الإرهاب، والحرب بالوكالة، ونشر الشائعات، والفتن، والمؤامرات، والعملاء فى الداخل والخارج.

رسالة من رئيس ائتلاف "دعم مصر" للسيسي

كما أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تأييده للقيادة السياسية الوطنية الشريفة، والممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا رسالة للرئيس قائلا:"لقد تحملت مسئولية وطن وشعب ونحن معك، نقول لك لا تخشى إلا الله، ولا تعتمد إلا على الله، واستكمل ما بدأت، واستكمل رفع المظالم، الله يؤيدك ويحفظ مصر والمصريين".

ولفت القصبي، إلى أن المجلس علي مدار ادوار الأنعقاد السابقة شهدت قاعه البرلمان عملًا تشريعيًا غير مسبوق ورغم كل التحديات والصعوبات استطاع المجلس أن يُغلب صالح الوطن فتحية لرئيس البرلمان، وشدد علي ضرورة أن يشهد المجتمع مع بداية دور الانعقاد تعاون ملحوظ مع كافة السلطات التي يجب أن تتكامل من أجل صالح الوطن والمواطن، وأن يشهد هذا الدور تعاونًا بين السلطة التنفيذية مع نواب الشعب.

اختيار المستشار محمود فوزي أمينا عامًا للبرلمان

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اختيار هيئة مكتب المجلس للمستشار محمود فوزي عبد الباري، لتقليد منصب الأمين العام للبرلمان، خلفًا للمستشار أحمد سعد، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.

الفترة القادمة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية.

وأضاف عبد العال، أـن الشعب ونواب المجلس أغلبيبة ومعارضة يد واحدة والجميع وطنيين سواء كانوا فى الأغلبية أو المعارضة، وفى الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة حتى لا نذهب فى اتجاه آخر، وحاليا بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى.

سأتواصل مع النائب العام للسماح لصلاح عيسى بحضور جنازة زوجته

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتواصل مع النائب العام للسماح للنائب صلاح عيسى المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، بحضور جنازة زوجته التي توفيت اليوم.

وأضاف عبد العال، أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.

رفع الحصانة عن "مسعود ورانيا"

ورفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.

ورفض البرلمان أيضًا طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام، بسبب وجود شبهة كيدية في الموضوع محل الطلب.

إحالة قوانين للجان النوعية

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.

الله أكرم مصر بقيادة مُخلصة ووطنية

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر.

وقال عامر، إن الله سبحانه وتعالى أكرم مصر بقيادة مخلصة ووطنية وشعب عظيم على مدى التاريخ كان له دوره الوطنى فى دعم مكانة بلده الإقليمية والعالمية، وكانت مصر الحضارة والسلام بأيديكم وجهودكم وجهود أبنائها الكرام لتتقدم مصر، بالعمل بشعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح فى مواجهة الإرهاب والعناصر الكارهة فى الخارج والعناصر الشريرة فى الداخل التى تحمل الأحقاد على المجتمع وتكيد كيدا عندما تتقدم مصر".

رسالة وكيل البرلمان للجيش والشرطة والرئيس

هاجم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، دعوات التخريب والفوضى؛ مُؤكدًا أنها تسعى لإسقاط الدولة.

وأضاف وهدان، أن الشعب المصري انتصر لاستقرار الدولة، وللحفاظ عليها بكافة مؤسساتها، مُوجهًا التحية للقوات المسلحة، وتابع:"كما أوجه التحية لأبناء مصر من الشرطة"، موجهًا رسالة للرئيس قائلا: "شعب مصر يجدد الثقة فيك لبناء الدولة الحديثة.