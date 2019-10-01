أخبار مصر | الهيئة العربية للتصنيع: توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة بريتون الإيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة العربية للتصنيع: توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة بريتون الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الإستثمار في مصر، تم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة بريتون الإيطالية.

في هذا الصدد، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مشيرا أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

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وأضاف أن التعاون يشمل ايضا التصنيع المشترك لخطوط إنتاج الرخام وماكينات تقطيع وتشكيل الرخام والأحجار الطبيعية ،مشيرا للإتفاق علي زيادة نسب المكون المحلي تدريجيا والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة.

كما شدد "التراس" علي أهمية المشاركة في إقامة صناعة وطنية لماكينات الرخام، موضحا أن التكنولوجيا بتلك المعدات تمتاز بالدقة وفقا لمعاييرالجودة العالمية وبأحجام وأشكال متعددة ،كما يمكن تطويعها لتلبية إحتياجات المستخدم.

من جانبهم، أشاد مسئولي شركة بريتون الإيطالية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربين عن تطلعهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية إحتياجات السوق المحلي من معدات وماكينات الرخام والتصدير مستقبلا لأفريقيا والشرق الأوسط.

كما أضافوا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.