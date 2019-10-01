أخبار مصر | الفريق محمد فريد يشهد حفل تخرج الدفعة 156 من كلية الضباط الاحتياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق محمد فريد يشهد حفل تخرج الدفعة 156 من كلية الضباط الاحتياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (156) من كلية الضباط الإحتياط، دفعة " اللواء أح حسانين إسماعيل أبوشادى " والذى أُطلق اسمه على دفعة الخريجين الجدد تكريمًا له.

بدأت مراسم الاحتفال باستعراض مجموعة من الأنشطة البحثية والإبتكارات الفنية والعلمية التي نفذت بسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الاحتياط، والتي أظهرت مستوي الإرتقاء العلمى الذى وصل إليه الضباط الإحتياط، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الإبتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.

وقدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام والذى عكس ماوصل إليه الطلبة من مستوى عالى فى الإلتزام والإنضباط العسكرى، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لأرواح شهداء الوطن الأبرار.

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق محمد فريد بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأداءهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية.

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وألقى مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أوصي فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع على كل ما هو حديث فى مجالات العلم والمعرفة، والحفاظ علي أسلحتهم ومعداتهم والعمل علي تطوير أدائها.

وفى نهاية الإحتفال قدم الفريق محمد فريد التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس حفاظًا على إستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لخريجى الدفعة (156) وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وإنضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة.

وأكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي توفير كافة الإمكانيات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه وإستقرار شعبه العظيم، مؤكدًا أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوى في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين.