أخبار مصر | في اليوم العالمي للمسنين.. 'بنك ناصر' يخفض سن قبول شهادة رد الجميل إلى 65 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للمسنين.. 'بنك ناصر' يخفض سن قبول شهادة رد الجميل إلى 65 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين والذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام، يأتى التأكيد على اهتمام الوزارة بفئة كبار السن والمساهمات التى يمكن أن تقدمها هذه الفئة العمرية فى إطار الاستفادة من خبرات وطاقاتهم المهنية والعلمية، مع التعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهم.

وأشارت والى، إلى أنه تعزيزا لهذا الجهد شهد العام الماضى إصدار بنك ناصر لشهادة "رد الجميل" والمخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالى للبنك وامتدادا لدوره فى العمل الإجتماعى وأنه للعام الثاني علي التوالي يستمر البنك في طرح الشهادة وفئتها 1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصي مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل إسترداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، أنه نظرا للإقبال علي هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلي 65 عام هذا بالإضافة الي تعديل دورية صرف العائد لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء فاصبح العائد 15% شهري او بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% او دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5% أو دورية صرف سنوية بعائد16%.

وأوضح فاروق أن البنك قام في الأونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتي تصل إلي 50 ألف جنيه كذلك قرض لتمويل الزواج، قرض تأثيث شقه الزوجية وقرض الاسكان وقرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات.

وتقتصر المستندات المطلوبة علي:_

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صورة الرقم القومي

وبرنت بالرقم التأميني

وبيان مفردات مرتب للضامن

وإيصال مرافق سواء كهرباء او مياه او غاز أو تليفون.

هذا بالإضافة إلي تقديم المساعدات النقدية لغير القادرين من المسنين بعد استيفاء المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى وبحث إجتماعي وفي حالة المرض يتم تقديم تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة.