أخبار مصر | رئيس البرلمان يلقى كلمة تأبين أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يلقى كلمة تأبين أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء فى وفاة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية السابق، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، وعضو المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وقام الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتلاوة كلمة باسم المجلس خلال الجلسة اليوم، لتأبين المستشار الجليل أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الأسبق.

وجاءت نص كلمة التأبين كالتالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم

يعز علينا رحيل وفراق المغفور له بإذن الله المستشار

الجليل أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية السابق، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، وعضو المحكمة الجنائية الدولية.

إن ملامح هذا الفارس النبيل تتجلى في مسيرته العطرة ومواقفه الإنسانية... يلمس ذلك فيه القاصي عنه والداني، إلا أن ملامح فروسيته وإنسانيته تتجلى أكثر وأكثر لدى الذين عملوا معه، وعايشوه عن قرب، وقد عايشت الرجل عن قرب، وأستطيع أن أقرر أنه رحمة الله عليه قد جمع بعبقرية متميزة بين الهدوء ودماثة الخلق، والتواضع، مع الشجاعة والجسارة في أداء عمله والوفاء بمسئولياته التي كُلف بها طوال حياته.

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لقد استطاع المستشار أمين المهدي- رحمة الله عليه- أن يكون القدوة والمثل لكل من نهل من قبس علمه وخبراته- من شباب القانونيين، فتخرج على يديه العديد من الأجيال التي تبوأت أماكنها التي تستحقها في محراب العدل والقانون.

ولقد أدى رحمة الله عليه الرسالة التي حملها على خير وجه بالشرف والنزاهة والأمانة، لذلك كان موضع احترام الجميع، وسيظل علامة بارزة في تاريخنا القضائي والقانوني لا تنسى ولا تمحى.. نبني عليها، ونتعلم منها، ونعود إليها، ولهذا سنظل نذكره ولن ننساه.. فالروح تصعد إلى بارئها، وتبقى الذكرى العطرة.

رحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وآله صبر المؤمنين.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

وكان قد أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية