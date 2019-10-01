أخبار مصر | وزيرة الصحة: البدء في فتح ملفات طب الأسرة بـ 5 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: البدء في فتح ملفات طب الأسرة بـ 5 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اجتماعا، مساء أمس، مع مديري مديريات ووكلاء الصحة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لاستعراض الخطة التنفيذية لبدء تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بباقي محافظات المرحلة الأولى بعد تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة قدمت الشكر لمديري مديريات الصحة على ما بذلوه من مجهودات في الإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستبدأ بفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بباقي محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل "السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء".

وأضاف أن وزيرة الصحة شددت علي استكمال العمل بدقة على المنظومة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مؤكدة ان مصر تشهد مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفق للمعايير الدولية وبشكل يضمن جودة واستدامة تلك الخدمات، يأتي ذلك في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن خطة الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.

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وأشار إلي أنه سينطلق التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بداية من اليوم، في عدد من الوحدات والمراكز بحيث يبدأ العمل في ١١ وحدة ومركز طبي بمحافظة السويس، و١٥ وحدة بالإسماعيلية، و٧ وحدات بجنوب سيناء، و٢٢ وحدة بالأقصر، و٦٣ وحدة بأسوان.

ولفت إلي أن وزيرة الصحة تبنت استراتيجية جديدة ومختلفة عن ما تم إتباعها أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث وجهت بالعمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت نفسه بباقي محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، موضحًا أن ذلك يهدف إلي الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلي تأهيل المواطن وتوعيته بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.

وقال إنه تم تقسيم الوحدات إداريًا وجغرافيا بحيث يتم مراعاة الكثافة السكانية في كل محافظة، موضحًا أنه يتم تقديم خدمات طب الأسرة بشكل منتظم في تلك الوحدات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، بحيث يتم تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنين في كل محافظة.