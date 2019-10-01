شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات بتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ياسر كمال أبو مندور مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لأبرز المشروعات القومية الجارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى مقدمتها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوزارات والجهات الحكومية فى إطار التحول الرقمى للدولة المصرية، إلى جانب إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعى والذى يعد أحد الصناعات العالمية الهامة التى تتعامل مع مختلف مجالات الحياة.

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ووجه الرئيس فى هذا الصدد باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة فى جهود الدولة للتحول الرقمى، أخذًا فى الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية فى توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونيًا، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومى، فضلًا عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.

كما وجه السيسي بالعمل على الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة فى كافة روافد تكنولوجيا المعلومات الحديثة، خاصةً فى مجال الأمن السيبرانى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى، بما يساهم فى تنفيذ خطط الدولة لإنشاء منظومة حكومية متطورة توفر أفضل الخدمات للمواطنين بأسلوب عصرى وحديث.

ووجه الرئيس أيضًا بتوفير أحدث الخدمات للمواطنين فى إطار المنظومة الرقمية المزمع إنشاؤها بأسلوب بسيط وميسر، مع ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتعدد منافذ تقديم الخدمات الرقمية بما يلائم مختلف أطياف المواطنين ويتناسب مع التنوع الجغرافى فى مصر، بالإضافة إلى تسخير التطبيقات الرقمية الحديثة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.