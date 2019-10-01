شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لحفيد حسن البنا.. فيديو اغتصاب وتحرش طارق رمضان بامرأتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط حساب موقع سكاى نيوز الضوء على اتهام حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية فى تهم اغتصاب جديدة.

ونشر موقع "سكاى نيوز" أن السلطات الفرنسية وسعت التحقيقات بحق حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابى طارق رمضان، وأن النيابة العامة فى باريس أصدرت لائحة الاتهام الكاملة والتى تشمل ضحيتين جديدتين محتملتين.

وذكر التقرير أن "رمضان" يواجه تهما تتعلق باغتصاب امرأتين فى فرنسا ما بين عامى 2009 إلى 2012، وأن لائحة الضحايا اتسعت لتشمل امرأتين جديدتين ورد اسماهما فى لاب توب الخاص به، موضحًا أن الضحيتين أكدتا أن طارق رمضان زج بهما فى علاقة جنسية وحشية خلال نوفمبر وديسمبر 2015 ومارس 2016.

وأوضح التقرير، أن شهادة المرأة الاولى طلبت منه أن يكون أقل فظاظة، وكان يرد بقوله أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة، وعلى أن أطيعه وهذا ما فعلته، أما شهادة المرأة الثانية، كانت الأمر أبعد من اغتصاب جسدى، وكان الاغتصاب نفسيا.