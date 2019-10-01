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الأسوشيتيد برس تبرز حصول مصر على تابوت أثرى من متحف متروبوليتان بنيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "الاسوشيتيد برس" الأمريكية حصول مصر الأسبوع الماضى على تابوت أثرى من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك،  بعدما قرر المحققون الأمريكيون أن التابوت من آثار العصور القديمة المنهوبة.

 

كان التابوت في يوم من الأيام يحمل مومياء نجيمانخ ، وهو قس في العصر البطلمي قبل حوالي ألفي عام ، وأوضحت الوكالة ، أن متحف متروبوليتان اشتراه من تاجر فنون في باريس في عام 2017 مقابل حوالي 4 ملايين دولار، و اعتذر المتحف إلى مصر ، عن هذه الواقعة . 

 

 

والتابوت لكاهن مصري رفيع المنصب من القرن الأول قبل الميلاد. وقد سُرق من مصر في أكتوبر 2011 ، وتم تهريبه ونقله عبر عدد من البلدان  ثم تم بيعه بأوراق مزورة إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك في يوليو 2017.

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ووفقًا لبيان صادر عن إدارة التحريات بوزارة الأمن الداخلي (HSI) أنه "بمجرد تقديم دليل على السرقة ، تعاون متحف متروبوليتان للفنون تعاونًا تامًا مع الحكومة المصرية  وبلغت ذروة هذا التعاون في إعادة القطع الأثرية إلى مصر". 

 

وصرح دانييل فايس رئيس متحف المتروبوليتان للفنون ورئيسه التنفيذي "بعد أن علمنا أن المتحف كان ضحية احتيال وشاركنا عن غير قصد في التجارة غير القانونية للآثار ، عملنا مع مكتب المدعي العام لإعادته إلى مصر .

 

 

 

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