شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين فى بغداد برصاص قوات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين في بغداد برصاص قوات الأمن.

فى سياق متصل، نقلت سكاى نيوز عن مراسلها بالعراق، إن متظاهرين وسط ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، نجحوا فى عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، مع سماع دوى إطلاق نار فى المنطقة.

وذكرت الشبكة، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما أقدم المحتجون على حرق نقطة تفتيش أمنية عند جسر الجمهورية فى العاصمة بغداد، يأتى ذلك فى الوقت الذى أصيب فيه متظاهرين وعدد من القوات الأمنية بعد اجتياز المحتجين لجسر الجمهورية.