مصر | حبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب بالمرج 45 يوما على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب بالمرج 45 يوما على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب فى المرج، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية فى البلاد وتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيق.

وتعود البداية عندما تلاقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغ يفيد بانتماء المتهم "أحمد. ع" 40 سنة رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، كأحد كوادر الجماعة.

وبالتعامل مع البلاغ المذكور، تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل، عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولى للإخوان، وبعد القبض عليه، تبن انه كان مكلفا بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع فى الايام السابقة ودعهم لسير المظاهرات، لمحاولة اسقاط الرئيس السيسى وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة.

