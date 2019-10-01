رئيس الأركان: حريصون على توفير كل الإمكانيات لبناء أجيال قادرة على حماية الوطن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة 156 من كلية الضباط الإحتياط، دفعة «اللواء أح. حسانين إسماعيل أبوشادى» والذي أُطلق إسمه على دفعة الخريجين الجدد تكريماً له، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بدأت مراسم الإحتفال باستعراض مجموعة من الأنشطة البحثية والإبتكارات الفنية والعلمية التي نفذت بسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الإحتياط، والتى أظهرت مستوى الإرتقاء العلمي الذي وصل إليه الضباط الإحتياط، والتى تأتى في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الإبتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.

وقدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الإحتياط العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام والذى عكس ماوصل إليه الطلبة من مستوى عالى في الإلتزام والإنضباط العسكرى، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار.

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وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق محمد فريد بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأداءهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية.

وألقى مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أوصى فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع على كل ما هو حديث في مجالات العلم والمعرفة، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير أدائها.

وفى نهاية الإحتفال قدم الفريق محمد فريد التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس حفاظاً على إستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لخريجى الدفعة 156 وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وإنضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة.

وأكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم، مؤكداً أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوى في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين.