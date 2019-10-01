شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء في الأشعة التداخلية وجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور رينيه شابوه، خبير الأشعة التداخلية وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى، يوم 26 أكتوبر 2019، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.

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كما يستضيف الخبير السويدى الأستاذ الدكتور تيت ماتيسون، خبير جراحة المخ والأعصاب، خبير جراحات أورام المخ وأورام قاعدة الجمجمة وأورام العصب السمعى والجسم الصنوبرى، وجراحات آلام العصب الخامس، في الفترة من 26 حتى 31 أكتوبر 2019.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.

لسهولة التواصل رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg