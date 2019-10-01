شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمسنين..«التضامن»: تخفيض سن شهادة «رد الجميل» لـ65 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، والذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام، يأتى التأكيد على اهتمام الوزارة بفئة كبار السن والمساهمات التي يمكن أن تقدمها هذه الفئة العمرية في إطار الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية، مع التعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهم.

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وقالت «والى» إنه تعزيزا لهذا الجهد شهد، العام الماضى، إصدار بنك ناصر لشهادة «رد الجميل»، والمخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالى للبنك وامتدادا لدوره في العمل الاجتماعى، وإنه وللعام الثاني على التوالي يستمر البنك في طرح الشهادة وفئتها 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصي مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم.

من جهته، أشار الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إلى أنه نظرا للإقبال على هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما، هذا بالإضافة إلى تعديل دورية صرف العائد لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء فأصبح العائد 15% شهريا أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5% أو دورية صرف سنوية بعائد16%.

وأوضح «فاروق» أن البنك قام في الآونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع، ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتي تصل إلى 50 ألف جنيه، كذلك قرض لتمويل الزواج، قرض تأثيث شقة الزوجية وقرض الإسكان وقرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي وبرنت بالرقم التأميني وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق، سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون، هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية لغير القادرين من المسنين بعد استيفاء المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى وبحث اجتماعى وفي حالة المرض يتم تقديم تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة.