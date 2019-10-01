شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستعرض الخطة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اجتماعا، مساء أمس، مع مديري مديريات ووكلاء الصحة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لاستعراض الخطة التنفيذية لبدء تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بباقي محافظات المرحلة الأولى بعد تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.

وقدمت الوزيرة، الشكر لمديري مديريات الصحة على ما بذلوه من مجهودات في الإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستبدأ بفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بباقي محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل «السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء».

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وشددت على استكمال العمل بدقة على المنظومة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مؤكدة أن مصر تشهد مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفق المعايير الدولية وبشكل يضمن جودة واستدامة تلك الخدمات، يأتي ذلك في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن خطة الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.

ووجهت «زايد»، بالعمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت نفسه بباقي محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، موضحًا أن ذلك يهدف إلى الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى تأهيل المواطن وتوعيته بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.

وتم تقسيم الوحدات إداريًا وجغرافيا بحيث تتم مراعاة الكثافة السكانية في كل محافظة، موضحًا أنه يتم تقديم خدمات طب الأسرة بشكل منتظم في تلك الوحدات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، بحيث يتم تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنين في كل محافظة.