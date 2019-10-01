الفريق محمد فريد يشهد حفل تخرج الدفعة 156 من كلية الضباط الاحتياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 من كلية الضباط الاحتياط، دفعة "اللواء أركان حرب حسانين إسماعيل أبوشادى"، والذى أُطلق اسمه على دفعة الخريجين الجدد تكريماً له، حيث بدأت مراسم الاحتفال باستعراض مجموعة من الأنشطة البحثية والابتكارات الفنية والعلمية التي نفذت بسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الاحتياط، والتي أظهرت مستوى الارتقاء العلمى الذى وصل إليه الضباط الاحتياط، والتى تأتى في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الإبتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية، فيما قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الإحتياط العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام والذى عكس ماوصل إليه الطلبة من مستوى عالى فى الإلتزام والإنضباط العسكرى ، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار .

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين ، حيث قام الفريق محمد فريد بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية، كما ألقى مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أوصي فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع على كل ما هو حديث فى مجالات العلم والمعرفة، والحفاظ علي أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير أدائها .

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وفى نهاية الاحتفال قدم الفريق محمد فريد التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس حفاظاً على إستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض ، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لخريجى الدفعة (156) وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وإنضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة .

وأكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي توفير كافة الإمكانيات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه وإستقرار شعبه العظيم، مؤكداً أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوى في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين.