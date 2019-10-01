شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وشركة إيطالية لتصنيع معدات الرخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات المختلفة، جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة بريتون الإيطالية.

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وأوضح "التراس"، أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية، وتدريب الكوادر البشرية، وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام، وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن التعاون يشمل أيضا التصنيع المشترك لخطوط إنتاج الرخام، وماكينات تقطيع وتشكيل الرخام والأحجار الطبيعية، والإتفاق على زيادة نسب المكون المحلى تدريجيا والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة، مشددا على أهمية المشاركة فى إقامة صناعة وطنية لماكينات الرخام، موضحا أن التكنولوجيا بتلك المعدات تمتاز بالدقة وفقا لمعاييرالجودة العالمية وبأحجام وأشكال متعددة، كما يمكن تطويعها لتلبية إحتياجات المستخدم .

من جانبهم، أشاد مسئولو شركة بريتون الإيطالية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع، والإمكانيات التصنيعية والبشرية، وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية، معربين عن تطلعهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة، تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية إحتياجات السوق المحلى من معدات وماكينات الرخام والتصدير مستقبلا لأفريقيا والشرق الأوسط.