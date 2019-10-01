شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الرئيس الفرنسى السابق ساركوزى للمحاكمة بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة النقض فى فرنسا إحالة الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى إلى محكمة باريس الجنائية بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية فى قضية تعرف باسم قضية "بجماليون".

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ساركوزى متهم مع 13 شخصا آخر بـ"التمويل غير القانونى" لحملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.

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يذكر أن القضية تتمحور حول اتهامات بأن حزب ساركوزى، الذى كان يعرف حينها بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية عام 2012.

يشار إلى أن السلطات فى فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة "بجماليون" أصدرت الفواتير لحزب ساركوزى بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلى المبلغ المسموح به تقريبا، وذلك فى الوقت الذى ينفى فيه ساركوزى ارتكابه أى مخالفات.