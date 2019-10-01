شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مبادرة دولية يشيد بمشروعات التنمية المستدامة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد إيرفين مينزر، مدير مبادرة سد الفجوة الاستثمارية للبنية التحتية المستدامة (CIG)، بالخطوات الكبيرة التى اتخذتها وتواصلها الحكومة المصرية فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية للتنمية المستدامة.

وقال مينزر فى تعليقات خاصة لـ"الخليج 365": "نحن محظوظون للغاية لأن لدينا فريقا موهوبا للغاية فى مصر يعمل على هذا صعيد".

وأشار إلى أن مصر تعد تسعة موانئ جافة، بينهم أربعة بمساعدة مبادرة غلق فجوة الأستثمار، سيدخولون السوق قريبا للعمل على تحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئى لنقل البضائع من قناة السويس. والموانئ الجافة هى منشأة مجهزة تقام عند الموانئ البحرية وبالقرب من المناطق الصناعية توفر النقل متعدد الوسائط وتمثل إحدى ادوات تحسين ونمو الاقتصاد العالمى.

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وأضاف الخبير الأمريكى، وهو استاذ الطاقة والبيئة بجامعة جون هوبكينز بواشنطن، إن الفريق المصرى استطاع تطوير بعض الاستراتيجيات الجديدة لتخضير الموانئ الجافة، أى استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، فعلى سبيل المثال تم استخدام الطاقة الشمسية لخط سكك كهربائية سيربط الموانئ الرطبة بالمنافذ الجافة.كما استخدمت مصر فى مشروع مترو الانفاق، نفس الأدوات والتقنيات التى عملت عليها مع المبادرة لتمويل مشروع بنبان الاكبر فى العالم لتوليد الطاقة الشمسية.

وتهدف المبادرة الدولية المبتكرة، التى تعمل مع أربع بلدان أفريقية، إلى زيادة تمويل البنية التحتية للتنمية المستدامة. وخلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى اختتمت أعمالها أمس الأأثنين، أعلنت المبادرة عن إطلاق المرحلة الثالثة من مهمتها لمطابقة التمويل الخاص بمبادرات بنية تحتية محددة فى البلدان النامية.

وبناءً على المرحلة التجريبية لعام 2018 لتأكيد اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص بمثل هذه المشروعات، ساعدت المرحلة الثانية عام 2019 تسع دول نامية الدخول فى شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين لتطوير ثلاث عشرة محفظة مشاريع بقيمة 4.27 مليار دولار، تعمل جميعها على أولويات التنمية المستدامة فى هذه البلدان ومساهمات الالتزامات الوطنية.