شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هزاع المنصورى يرتدى الزى الوطنى الإماراتى فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت جريدة البيان الإماراتية صورة لرائد الفضاء الإماراتى "هزاع المنصورى" وهو بالزى الوطنى أثناء تواجده على متن محطة الفضاء الدولية وبين زملائه، ونشرت الصورة على حساب الجريدة الرسمى على تويتر بعنوان "هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى يرتدى الزى الوطنى الإماراتى فى محطة الفضاء الدولية".



هزاع المنصورى بالزى الوطنى الاماراتى فى الفضاء

هزاع المنصورى على متن محطة الفضاء بالزى الوطنى Advertisements

ولم يكتف راد الفضاء الإماراتى بهذا فقط ولكن التقط صورة من على ارتفاع 400 كم وطرح سؤال هل يمكنكم التعرف على هذا المكان؟ وترك الإجابة للجماهير.



صورة من على ارتفاع 400 كيلو متر

يذكر أن رائد الفضاء الاماراتى "هزاع المنصورى" قد نشر أول صورة التقطها من محطة الفضاء الدولية عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، بعد أيام قليلة من وصوله لتنفيذ المهام العلمية المقررة على متن المحطة الدولية، وتواصل مع أعضاء فريق مركز محمد بن راشد للفضاء المتواجدين فى المحطتين الأرضيتين فى دبى وموسكو لمناقشة جدوله اليومي، بحسب " وام" وأجرى مكالمتين اولهم كان مع الشيخ "محمد بن راشد" والأخرى مع الطلاب للاجابة على أسئلتهم.