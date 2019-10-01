شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم طلاق المرأة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين للصفحة، والتى جاء من بينها "حكم الطلاق أثناء الحمل".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ عبدالله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الأصل أن الطلاق أثناء الحمل جائز، ولكن نقول للسائل أنه عليك أن تتأنى فى الأمر قليلًا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت فى بث مباشر سابق أن طلاق المرأة حال كونها حائضًا حرام، ولكن ليس أن الطلاق لا يعد واقعًا إنما يحصل من ذلك الإثم إذا قصد الزوج الطلاق فى الحيض أن يطيل عليها العدة، قائلة:"المرأة عدتها من الطلاق 3 حيضات بعد الطلاق، ويبدأ حسابها من بعد الطلاق، بحيث لو كانت حائضة عند الطلاق فهذه الحيضة لا تحتسب من العدة، ولذلك إذا كان الزوج قاصدا أن يطيل عليها العدة فهذا إثم عليه".

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وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تم الطلاق بالفعل فى حال الحيض سواء يعلم الزوج أو لا يعلم فالحيض لا يمنع وقوع الطلاق باتفاق الفقهاء ولم يخرج عن هذا الاتفاق إلا بن تيمية.

وتجرى دار الإفتاء المصرية بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشكل دورى للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بدار الإفتاء.