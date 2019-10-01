شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بطرس فهيم يترأس قداس افتتاح شهر الإرساليات بكاتدرائية المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للكاثوليك أمس الإثنين شهر الإرساليات الكاثوليكية فى كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، حيث بدأ اليوم بصلاة المسبحة على نية المرسلين فى كل قارات العالم.

بعدها ترأس الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الالهى، وشاركه كثير من الآباء الكهنة بالإيبارشية، والراهبات والعلمانيين.

خصص الأنبا بطرس عظته للحديث حول أهمية عيش الرسالة المسيحية من الجميع قائلا: بالمعمودية كلنا مرسلين، لنذهب ونرسل البشرى السارة لكل العالم؛ ولكي نحمل البشرى علينا أن نعيش المحبة والصلاة والقداسة والثبات الدائم في الرب فمنه أتينا وإليه نعود، وبه نحيا ونتحرك ونوجد.

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وأوصى الأنبا بطرس خلال العظة بأهمية حمل البشرى لكنائسنا، وتخصيص أوقات للصلاة فى كل كنيسة من أجل الرسالة والمرسلين فى كل العالم.

فيما قدّم كورال الكاتدرائية فقرة ترانيم مختارة عن الرسالة والخدمة بعد ذلك، ثم كلمة للشهادات الحياتية، التى شارك فيها الأب بولس نصيف مسئول العمل الإيبارشى، والأخت سلوى من راهبات أخوات يسوع الصغير.

وفى النهاية قدم الأب مايكل وليم الشكر لكل الحضور ولكل الخدام الذين تعبوا في تجهيز اليوم، وكانت صلاة الختام بالشموع طالبين من الرب أن ينير الكنيسة والعالم ويجعلنا دائما نورًا للعالم وملحا للأرض، من أجل انطلاقة جديدة فى الرسالة.