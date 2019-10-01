شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: قش الأرز تحول من مخلفات زراعية إلى مشروعات صغيرة توفر فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منظومة السحابة السوداء بالمحافظة، مواقع تجميع قش الأرز، ووجهت الوزيرة بضرورة تكثيف التعاون مع المزارعين لجمع أكبر كمية من قش الأرز هذا الموسم خاصة أن وزارة البيئة توفر كل سبل الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة العاملة فى هذا المجال.

وتضمنت جولة الوزيرة، 5 مواقع لتجميع وفرم وكبس قش الأرز بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة واستمعت الوزيرة لأصحاب المواقع مشيدة بالجهد المبذول من قبل المزارعين حيث ان المنظومة لن تنجح إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية.

كما استمعت الوزيرة لأحد أصحاب المشاريع الصغيرة فى منظومة جمع قش الأرز، الذى قام بسرد تفاصيل تجربته الناجحة في هذا المجال، حيث قام بعد خروجه على المعاش من وزراة التربية والتعليم بالاشتراك مع شقيقه فى مشروع صغير لجمع قش الأرز وأشاد بالعائد الاقتصادى الذى قام بتحقيقه من هذا المشروع.

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وأكدت وزيرة البيئة أن مواقع تجميع القش تعتبر فرص عمل حقيقية للشباب، لأن القش أصبح سلعة ذات قيمة تدر دخل مناسب للفلاح المصرى، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا حيث تخطينا مرحلة التوعية بأهمية قش الأرز للتطبيق الفعلي لطرق الاستفادة منه، موضحه أن منظومة الانذار المبكر بالوزارة تتابع الحالة الجوية هلى مدار الساعة من خلال الأقمار الصناعية ومتابعة مؤشرات لفترات السكون بالجو وفرص تركيز الملوثات.

كما أوضحت وزيرة البيئة أن قش الأرز أصبح سلعة بعد تكاتف جهود وزارة البيئة و الزراعة و التنمية المحلية، مشيرة إلى أن قدرة مصر على تحويل المخلف لقيمة تعد قصة نجاح نسعى لتوثيقها على المستوى الدولى.

ومن جانبه، أكد محافظ البحيرة ان الحكومة تتابع كافة المواقع بالتنسيق مع وزارة البيئة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات المطلوبة وتسجيل اعداد كميات القش المجمعة بشكل يومى.