شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلميين تبحث كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن النقابة مستمرة فى عقد اجتماعات مع أعضائها الخبراء فى القطاعات المختلفة، تفعيلا لدور النقابة المجتمعى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع العلمين من خبراء صناعة السكر من مصادره الأساسية الثلاث فى مصر، "القصب، البنجر، الذرة"، موضحا أن حجم الإنتاج السنوى 2 ونصف مليون طن من السكر، فيما تستهلك مصر 3 ملايين طن تقريبا.

وأوضح المليجى، فى بيان، أن النقابة تدرس مع أعضائها كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من السكر كمرحلة أولى، ثم كيفية تنمية هذا القطاع لتتمكن مصر من تصدير السكر للخارج، كما تطرق الاجتماع لآليات نقل هذه الخبرة من جيل إلى جيل من خلال برنامج تدريب مستقر أو إضافة برامج دراسية لكليات العلوم فى هذا المجال.