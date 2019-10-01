شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يجرى حركة تغييرات بين قيادات المبيعات وخدمة العملاء والفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد حركة تغييرات بين قيادات الهيئة، شملت نقل محمود ماهر، من رئاسة الإدارة المركزية لمبيعات المسافات الطويلة إلى رئاسة الإدارة المركزية للفحص بدلا من أحمد أبو سليم الذى تم نقله ليتولى الإدارة المركزية للتحليل المالى بقطاع الشئون المالية.

كما تضمنت حركة التغييرات نقل السيد عيسى، من رئاسة الإدارة المركزية لخدمة العملاء إلى رئاسة الإدارة المركزية لمبيعات المسافات القصيرة بدلا من محمود ذكى، الذى تم نقله ليحل محله فى خدمة العملاء، كما تم تصعيد المهندس محمد حنفى مدير عام خدمة العملاء ليشغل الإدارة المركزية لمبيعات المسافات الطويلة.

والتغييرات ستشمل عدد آخر من مسئولى الهيئة وقياداتها، وأنها ستكون ما بين نقل واستبعاد وتصعيد بعض قيادات الصفين الثانى والثالث.