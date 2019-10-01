الأوقاف: تدريب واعظات الأوقاف بكلية الإعلام جامعة القاهرة لتنمية مهاراتهن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم الاتفاق مع الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام على تدريب واعظات الأوقاف بكلية الإعلام جامعة القاهرة لتنمية مهاراتهن الإعلامية على أيدى الأساتذة المتخصصين بالكلية، ومن خلال استديوهات الكلية وإمكاناتها الإعلامية الحديثة والعصرية، وتحت الإشراف المباشر لها.

أكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية الأوقاف فى توفير التدريب الراقى للأئمة والواعظات وتنمية مهاراتهم فى مجال العلوم الشرعية وعلوم النفس والاجتماع وعلوم الحاسب الآلى وتنمية المهارات الإعلامية.