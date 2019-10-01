شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من المركزى للمحاسبات يشارك فى لقاء تدريبى حول الرقابة على البعثات بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد من الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى فى اللقاء التدريبى المقرر عقده بدولة الكويت حول "الرقابة على البعثات الدبلوماسية فى الخارج" وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجارى.
ويضم الوفد المصرى المشارك فى اللقاء التدريبى كل من المحاسب أحمد سامي، والمحاسب مجدي فكري، والمحاسب محمد كامل.
ويعد هذا اللقاء التدريبى هو أحد اللقاءات التدريبية التى تضمنتها خطة عمل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى مجال التدريب والبحث العلمي لعام 2019 ويهدف إلى مناقشة الدور الذي تقوم به الأجهزة العليا للرقابة بشأن "التدقيق على البعثات الدبلوماسية بالخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من المركزى للمحاسبات يشارك فى لقاء تدريبى حول الرقابة على البعثات بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.