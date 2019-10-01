وفد من المركزى للمحاسبات يشارك فى لقاء تدريبى حول الرقابة على البعثات بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد من الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى فى اللقاء التدريبى المقرر عقده بدولة الكويت حول "الرقابة على البعثات الدبلوماسية فى الخارج" وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجارى. ويضم الوفد المصرى المشارك فى اللقاء التدريبى كل من المحاسب أحمد سامي، والمحاسب مجدي فكري، والمحاسب محمد كامل. Advertisements ويعد هذا اللقاء التدريبى هو أحد اللقاءات التدريبية التى تضمنتها خطة عمل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى مجال التدريب والبحث العلمي لعام 2019 ويهدف إلى مناقشة الدور الذي تقوم به الأجهزة العليا للرقابة بشأن "التدقيق على البعثات الدبلوماسية بالخارج".

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