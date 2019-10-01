المجلس القومى للمرأة يعلن مد حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" طول أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس بعنوان " بلدى أمانة" بجميع محافظات مصر على مدار شهر أكتوبر بالكامل. وتستهدف الحملة النزول إلى السيدات والأهالى فى القرى والنجوع لتوعيتهم بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر، بالإضافة إلى التوعية بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.



وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الحملة لاقت ترحيب وقبول من السيدات، لافته إلى أنه تم مد عمل الحملة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر والسيدات فى المحافظات وتوعيتهم بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.



وأوضحت مرسى أن فروع المجلس تستعين بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات أعضاء الفروع للنزول إلى السيدات فى القرى والنجوع بجميع المحافظات وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال فى بناء وطنهم فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ مصر وكذلك توعيتهم بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة الوطن.

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