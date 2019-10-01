الأنبا مقار يترأس قداس بدء العام الجديد بالكلية الإكليريكية بالعباسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والمشرف على الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس اليوم الثلاثاء، قداس بدء العام الدراسى الجديد بمقر الكلية بالكاتدرائية بحضور الطلاب وأساتذة الكلية.

فى عظة القداس، تمنى الأنبا مقار للطلاب عاما دراسيا موفقا ممتلئ بالبركة مشددا على ضرورة أن يبذل الطلاب قصارى جهدهم فى تحصيل العلم اللاهوتى باعتباره خدمة كنسية وجزءا من الحياة التى اختاروها لأنفسهم بعد انتسابهم للكلية الإكليريكية.

منح الكلية الإكليريكية بالعباسية، درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى العلوم اللاهوتية وفقا لوكيل الكلية، حيث يدرس الطالب لمدة أربع سنوات كاملة فى الكلية بقسمها النهارى الذى يخرج قساوسة ورهبان وهو قسم داخلى، وقسمها الليلى لراغبى الدراسات الحرة، بالإضافة للخدمة العملية الكنسية التى تعتبر ضمن ساعات الحضور بالكلية. وتشترط الكلية الإكليريكية، أن يكون المتقدم أرثوذكسى ومشهود له بتزكية كتابية من مطران أو أسقف الإيبراشية التابع لها، ولم يصدر بحقه أى أحكام تخص جرائم تمس السمعة، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من أى كلية معترف بها، وأن يكون قد أدى خدمته العسكرية أو أعفى منها وغير مرتبط بزواج أو خطبه ولا يزيد عمره عن 27 سنة وقت التقدم للكلية.

يدرس الطالب بالقسم النهارى مواد مثل هندسة الكتاب المقدس وأقوال الآباء واللاهوت النظرى والعقيدى والروحى واللاهوت الأدبى والمقارن وتاريخ الأديان وتفسير العهدين الجديد والقديم، بالإضافة إلى علوم الوعظ والتسبحة والألحان والأحوال الشخصية واللغات القبطية والانجليزية واليونانية والعبرية والعربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة.