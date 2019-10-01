شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توفير جميع تقاوى المحصول الشتوى بسعر مخفض ومدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، طرح جميع تقاوى المحصول الشتوى بمنافذ البيع المخصصة التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، بسعر مخفض ومدعم عن مثيلاتها من الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات "الخليج 365 "، أنه تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الشتوية من وزارة الزراعة، بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية لرفع العب عن الفلاحين ومساعدته، موضحا أن طرح تقاوى 7 محاصيل للزراعات الشتوية بمديريات الزراعة بمنافذ إدارة الإنتاج خاصة القمح، ومنافذ التعاونيات، والإرشاد الزراعى لتكون متوفرة لدى جميع المزارعين ، "قائلا ": نتلقى أى شكاوى من المزارعين وحل على الفور.

كانت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى عن أسعار التقاوى، أعلنت عن الأسعار المدعومة من 7 محاصيل شتوية ، سعر تقاوى القمح بجمع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو ، بـ 250 جنية ، وزن 35 كيلو لجميع أصناف الفول البلدى 940 جنيه ، عبوة 30 كيلو لجميع أصناف الشعير تبلغ 300 جنيه ، وزن عبوة 10 كيلو لجميع أصناف البرسيم المصرى يبلغ 320 جنيه ، عبوة وزن 1 كيلو لأصناف البصل " الحبة السوداء، من أصناف جيزة أحمر وجيزة 20 بـ200جنيه ، وعبوة وزن 10 كيلو من أصناف الفاصوليا " نيراسكا – وجافة " بسعر 320 جنيه ، عبوة وزن 10 كيلو لأصناف البسلة انتصار 1 و2 بسعر 250 جنيه