شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة لدوائر المنازعات الضريبية: بذل الجُهد لإنجاز قضايا الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، برؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري المُختصة بنظر منازعات الضرائب وعددُها (26) دائرة موزعة على جميع المحافظات، منها عدد 12 دائرة جديدة تم إنشاؤها هذا العام.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس، أن رئيس مجلس الدولة قد وجه فى اللقاء بضرورة بذل مزيد من الجُهد لإنجاز قضايا الضرائب باعتباره تحدياً أمام مجلس الدولة، وأكد على أن وزير العدل تعهد فى لقائه برئيس وقيادات مجلس الدولة يوم الأحد 29 من سبتمبر أنه سيقدم الدعم المطلوب لسرعة إنجاز قضايا الضرائب بإدارة خبراء وزارة العدل، وتوفير الخبراء الذين يعدوا التقارير الفنية فى هذه القضايا خاصة القضايا ذات القيمة المالية المرتفعة.

وأضاف المصدر أن المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، طلب من رؤساء الدوائر بيان بعدد القضايا المتداولة، وبيان بالقضايا التى صدر بأحكامها لخبير وتاريخ إرسالها ليتسنى التنسيق مع وزارة العدل، كما طلب من رؤساء الدوائر حصر بالقضايا التى فيها تصالح ليتسنى مخاطبة وزارة المالية لحسم هذه المنازعات بالسرعة المناسبة.

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وأشار أنه من ناحيتهم وعدّ جميع السادة المستشارين رؤساء دوائر الضرائب بإنجاز القضايا المتداولة لديهم والواردة خلال العام القضائى، وأن نسبة الإنجاز لن تقل عن 80% وطلبوا بعض الطلبات اللوجستية التى تم توفيرها لهم فوراً.

حضر اللقاء المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لوزير المالية، والمستشار محمد عبد الحميد رئيس وحدة متابعة الإنجاز.