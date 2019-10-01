رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب: الشعب المصرى تصدى لقوى الظلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، أن الشعب المصري وقف بجوار الدولة والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية، ضد قوى الظلام ومحاولات نشر الفوضى.

جاء ذلك في كلماتهم - خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب بهاء أبوشقة، إن مجلس النواب قام بدور وطني في تلك الفترة الفارقة في تاريخ مصر من اصدار قوانين غير مسبوقة عددا وكما وكيفيا، قوانين ما كانت مجالس سابقة لتتصدى لها، لافتا إلى أن هذا البرلمان الذي يضم نوابا أتوا بارادة شعبية حرة وفي أعقاب ثورة شعبية يشهد لها التاريخ وهي الثلاثين من يونيو، كان بحق صوتا وضميرا معبرا عن هذا الشعب.

وأضاف أن المجلس يوجه في هذه الجلسة التاريخية رسالة إلى الداخل والخارج تؤكد أن الشعب المصري يعي جيدا المؤامرات وحرب الجيل الرابع التي تتعرض له الدولة، والتي تعمل على أسقاط مدن ومؤسسات بدون طلقة واحدة، من خلال الحروب بالوكالة ونشر الشائعات والفتن والمؤامرات والعملاء في الداخل والخارج، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأهمها "السوشيال ميديا"، داعيا إلى الاستعداد إعلاميا لمواجهه هذه الحرب، من خلال الاستعانه بالخبراء، وايجاد خطة علمية ممنهجة لمواجهة هذه الحرب الحديثة.

وأكد أنه كممثل لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، يعلن أن الحزب يدعم الدولة، وأن ذلك هو تاريخ حزب الوفد الذى يقترب من مائه عام في مواقفة الثابته، ومن مبادئه الوطنية، حيث قف دائما بجوار الدولة المصرية ، وما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياسته ومشروعة الوطني في بناء دولة وطنية حديثة، والقوات المسلحة التي انحازت للإرادة الشعبية في ثورتي 25 و30 يونيو، والشرطة التي وقفت وحمت الشعب من المؤامرات الداخلية.

ومن جانب، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، النائب محمد صلاح أبو هميلة، دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهود والانجازات التي يشهد العالم بها، معربا عن تقدير القوات المسلحة ، متمنيا أن تكون الفترة القادمة أكثر تقدما لمصر.

Advertisements

وطالب الحكومة بأن تقف بجوار المواطن المصري خاصة وأن تلبي احتياجات المواطنين في المناطق الريفية.

وعلى الصعيد ذاته، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب أحمد حلمي الشريف، أن الشعب المصري العظيم يستحق شكر واجب ومستحق على مساندته الدولة المصرية في كل وقت وحين ولدعمه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي المخلص الأمين الوفي لشعبه.

ودعا الحكومة إلى ضرورة العمل على الاستجابه لمطالب المواطنين والتخفيف عليهم، وحل المشكلات التي يعانون منها.

ومن جانبه، حذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل خير الله، من خطورة الدعوات التي تدعو إلى الفوضى، مؤكدا أن تلك الدعوات تستهدف هدم الوطن، داعيا للحفاظ على استقرارها وأمنها وسلامتها.

ومن جهته، أكد رئيس حزب التجمع، النائب السيد عبد العال، أن البرلمان كان على درجة عالية من القوة في التمسك بثوابت الدولة ومشروعها الوطني، مشيرا إلي أنه على الحكومة أن تعمل خلال الفترة المقبلة على تحمل التخفيف على المواطن.

وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه خطابا من ائتلاف دعم مصر، يفيد بتجديد الائتلاف الثقة في رئيسه الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيساً للائتلاف لدور الانعقاد الخامس. ​