"النواب" يرفض رفع الحصانة عن نائبي بولاق وبورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عضو المجلس، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.

ورفض الأعضاء أيضا، في الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، نائبة بورسعيد، المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام؛ بسبب شبهة كيدية في الموضوع محل الطلب.

وشهدت جلسة اليوم تأكيدات واضحة لدعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية، فيما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة وضرورة أن تكون على قدر المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجها للمواطن.