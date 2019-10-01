محافظ الجيزة يصدر لائحة الإشغالات الجديدة لمواجهة مخالفات المحال

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم إصدار لائحة الإشغالات الجديدة لمواجهة مخالفات المحال بالطريق العام في الأحياء والمراكز والمدن، وذلك في إطار مواجهة كافة أوجه الإشغال والحفاظ على الطريق؛ لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات وفرض الانضباط بالشارع.

وأضاف راشد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن القيم السعرية لحالات الإشغال شهدت عقوبات مادية رادعة للمخالفين، حيث بدأت القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيهًا كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحال والمقاهي والمنشآت التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنيه للحفار والمضخات الخرسانية المستخدمة في أعمال البناء المخالف.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات؛ لردع المخالفين وضبط الأسواق مع توعية البائعين وأصحاب المحال التجارية باللائحة الجديدة للغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على المضبوطات المخالفة، موضحًا أن الحصيلة المادية للإشغالات التي يتم ضبطها سيتم استخدامها في مشروعات الرصف والطرق والبنية التحتية وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار إلى أن القرار تضمن أن مدة التحفظ على حالات الإشغال المضبوطة هي 15 يومًا ويُعد كسر المدة بمثابة مدة كاملة، كما يتم تحديد مصروفات النقل على المخالف وسيتم تقدير مسافة النقل بأبعد نقطة من مخزن الإشغالات بنطاق كل جهه، كما أنه في حالة وجود صنف مستجد غير وارد بالجداول المعلنة يتم تشكيل لجنة من رئيس الجهة الإدارية لتقدير مصروفاته.

ونوه بأن القرار شمل تحديد القيم السعرية لـ130 صنفًا أو حالة إشغال يتم ضبطها بالشوارع، حيث تم الأخذ في الاعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافة المنشآت التجارية ما بين (استاندات - عربات كارو - أبواب خشبية - معدات صوت - مستلزمات المقاهي - ثلاجات المشروبات الغازية - المعروضات الغذائية للأكشاك والمحال - مستلزمات محلات الكاوتش - الجزارة - الزيوت - اللحام - الأثاثات - الترابيزات - عجل التسوق).

ولفت إلى أن حالات الإشغال تتضمن أيضًا (غرز الشاي - عربات الحلوى - الفتارين - عربات الفول - عربات اليد والكارو - المأكولات - مستلزمات محلات الطعام - المعدات المستخدمة في البناء المخالف - الموازين بأنواعها - المولدات الكهربائية) وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة، والتي تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق.​