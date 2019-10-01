مرتضى منصور: بيادة عسكري الجيش برقبة كل أعضاء الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شن النائب مرتضى منصور، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، و"ألتراس أهلاوي"، مؤكدا أن بيادة عسكري واحد بالجيش المصري برقبة أعضاء الإخوان.

وقال منصور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إن الشعب الحقيقي هو الذي نزل يوم الجمعة الماضي، لدعم الوطن الممثل في القيادة السياسية والقوات المسلحة متهما حكومة المهندس مصطفى مدبولي بالفاشلة، قائلا: "أين كانت الحكومة وقتما كان الرئيس خارج البلاد.. لم نجد واحدًا منهم خارج للرد على هؤلاء المتآمرين".

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وتابع: "نحن مع السيسي؛ لأن الشعب اختاره وانحاز هو للشعب، وتحية لجيش مصر وشعب مصر"، لافتا إلى أن الكل شاهد كيف كنا نخاف ننزل الشوارع الساعة 4 عصرًا في الأحداث الماضية، وإزاي الاحتياطي النقدي كان 14 مليار دولار فقط ، والمصانع تم غلقها وهذا ما جعل الشعب يتمسك بمؤسساته ورئيسه".

وواصل: "الشعب هو من طلب السيسي ليحمي وطنه.. باستغرب من بعض من تصوروا أن مصر وقعت وخرجت الفئران المأجورة وخرج عيل حرامي يزعم أنه يقود أمة اسمها مصر".

ووجه منصور انتقادات حادة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، مؤكدا أن قاعة البرلمان بها 36 كرسيًا للوزراء ولم يحضروا ونحن بنزنق في أنفسنا".​