لإجراء الانتخابات.. مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد، في العاشرة من صباح الأربعاء.

وقبيل رفع أعمال الجلسة، دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية بالبرلمان، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية، خلال الجلسة العامة، غدا، ثم يتم الدعوة لفتح باب الترشح على مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لكل لجنة.

ويعقب ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، في نهاية يوم الأربعاء.​