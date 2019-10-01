محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:
رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد، في العاشرة من صباح الأربعاء.
وقبيل رفع أعمال الجلسة، دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية بالبرلمان، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، غدا الأربعاء.
ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية، خلال الجلسة العامة، غدا، ثم يتم الدعوة لفتح باب الترشح على مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لكل لجنة.
ويعقب ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، في نهاية يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لإجراء الانتخابات.. مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.