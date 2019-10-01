الصحة تكشف آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الجديد بـ5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا مساء أمس الاثنين، مع مديري مديريات ووكلاء الصحة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ لاستعراض الخطة التنفيذية لبدء تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بباقي محافظات المرحلة الأولى بعد تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة قدمت الشكر لمديري مديريات الصحة على ما بذلوه من مجهودات في الإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستبدأ بفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بباقي محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل "السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء".

وأضاف في بيان اليوم، أن وزيرة الصحة شددت على استكمال العمل بدقة على المنظومة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مؤكدة ان مصر تشهد مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفق للمعايير الدولية وبشكل يضمن جودة واستدامة تلك الخدمات، يأتي ذلك في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن خطة الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.

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وأشار إلى أنه سينطلق التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بداية من اليوم، في عدد من الوحدات والمراكز، بحيث يبدأ العمل في ١١ وحدة ومركز طبي بمحافظة السويس، و ١٥ وحدة بالإسماعيلية، و٧ وحدات بجنوب سيناء، و٢٢ وحدة بالأقصر، و٦٣ وحدة بأسوان.

ولفت مجاهد إلى أن وزيرة الصحة تبنت استراتيجية جديدة ومختلفة عن ما تم اتباعها أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث وجهت بالعمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت نفسه بباقي محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، موضحًا أن ذلك يهدف إلي الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلي تأهيل المواطن وتوعيته بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.

وأعلن تقسيم الوحدات إداريًا وجغرافيا مع مراعاة الكثافة السكانية في كل محافظة، موضحًا تقديم خدمات طب الأسرة بشكل منتظم في تلك الوحدات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون في كل محافظة.