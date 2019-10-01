برلمانية: على الحكومة الرحيل إذا لم تقدم حلولًا لإشكاليات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل المواطن وتحقق الرخاء الاقتصادي، مؤكدة أن الإشكاليات كثيرة.

جاء ذلك في الجلسة العامة لانطلاق دور الانعقاد الخامس، الثلاثاء، مؤكدة أن وزير التموين لم يقدم المطلوب منه حتى الآن.

وأكدت أنه إذا لم تقدم الحكومة حلولًا واقعية على أرض الواقع من أجل المواطن المصري فلترحل فورًا، مضيفة أن الشعب المصري في حاجة لحكومة على قدر المسؤولية من عمل برامج تنمية والتغلب على إشكاليات الشباب والمواطنين.