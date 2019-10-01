القضاء الأعلى يطالب رجال القضاء بالعدالة الناجزة لشعب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، بالتهنئة لرجال القضاء، والنيابة العامة، ببداية العام القضائي الجديد، متمنين لهم التوفيق.

وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس النقض، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء المجلس طالبوا رجال القضاء والنيابة العامة، بالعمل الجاد لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.