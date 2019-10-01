وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ)

أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم، حيث يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، والمستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.

وجاء ذلك القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.

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وتضمن القرار تشكيل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، منهم المستشار إبراهيم الهنيدي وصبري حامد وعبد الرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبد الرحمن ورضا شوكت وجمال القيسوني، أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.

وشمل القرار كلًا من فرحان عبد الحميد وسمير فايز عبد الحميد وعلي عبد المنعم حامد فتح الله وصلاح الدين محمد رزقانة وحسن منصور ومحمد علي الفقي وأحمد لبيب سماح والعناني السيد العناني.

وتختص المحكمتان طبقًا للقانون بتصفية وإنجاز القضايا المتعلقة من جراء قانون المدعي الاشتراكي الملغي ورفع الغبن عن المواطنين من إجراءات الحراسة الإدارية، وذلك برد الأموال والعقارات لهم أو التعويض عنها.