المجلس الأعلى لتأديب القضاة يرفض إحالة "عبد الجبار" و "رؤف" للصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضى المجلس الأعلى لتأديب رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عبد الله عصر، برفض استئناف النيابة على حكم مجلس التأديب برفض إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤف للصلاحية.

تجدر الإشارة إلى القرار الصادر بشأن القاضيين من مجلس القضاء الأعلى، نهائيًا وباتا.

وقرر مجلس التأديب والصلاحية، في 29 يونيو السابق، رفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين سالف ذكرهما، للصلاحية (العزل من القضاء أو الإحالة للمعاش المبكر).

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وكان المستشار عبد الشافعي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة القاضيين إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية.

وقرر وزير العدل وقتذاك محفوظ صابر إحالة القاضيين لمجلس الصلاحية بدعوى أنه اشتراك في "عمل سياسي".

مجلس التأديب والصلاحية يحال إليه القاضي كإجراء تأديبي ضده حال ارتكابه مخالفات متعلقة بوظيفته وليست مخالفات جنائية مثل المخالفات المتعلقة بالسلوك أو قدرته على إنجاز القضايا المكلف بها أو خلافاته مع زملائه في العمل أو تكرار الشكاوى منه وثبوت فعله أو مخالفات التعليمات القضائية الواجب اتباعها مثل الإسراف في الظهور الإعلامي أو الانتماء لحزب، أو المشاركة في أي عمل سياسي.